Jurickson Profar produce dos carreras con dos outs en la 10ma en triunfo de Padres sobre Nacionales

Jurickson Profar, centro, de los Padres de San Diego, celebra después de batear sencillo productor de dos carreras para vencer a los Nacionales de Washington durante la décima entrada del juego de béisbol el lunes 24 de junio de 2024, en San Diego. Los Padres ganaron 7-6. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved