Jugadores de NFL entusiasmados por un oro olímpico en 2028 cuando el flag football debute

ARCHIVO - El receptor abierto de los Dolphins de Miami, Tyreek Hill, atrapa un touchdown durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 10 de septiembre de 2023, en Inglewood, California. Tyreek Hill es finalista para el premio al Jugador Ofensivo del Año 2023 de The Associated Press. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved