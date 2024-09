Juegos más cortos y más acción. Cambios generan nuevos bríos en MLB

El jardinero de los Orioles Austin Slater (15) firma autógrafos a aficionados previo a un juego ante los Tigres de Detroit, el viernes 20 de septiembre de 2024, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Francisco Lindor de los Mets de Nueva York celebra tras batear un jonrón ante los Medias Blancas de Chicago, el 1 de septiembre de 2024, en Chicago.

El japonés Shohei Ohtani, bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, durante el primer inning del juego contra los Rockies de Colorado, el 20 de septiembre de 2024, en Los Ángeles.

La mascota Slider de los Guardianes de Cleveland durante el juego contra los Mellizos de Cleveland, el 17 de de septiembre de 2024, en Cleveland.