Judge, Stanton y Rizzo muestran su poderío y guían a Yankees a triunfo sobre Azulejos, 9-8

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York (izquierda) es felicitado por su compañero de equipo Anthony Rizzo luego de su cuadrangular de dos carreras, cerca del receptor de los Azulejos de Toronto Brian Serven durante la primera entrada del juego de béisbol el sábado 6 de abril de 2024, en Nueva York. (AP Foto/John Munson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.