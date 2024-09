Judge eleva a 53 su cifra líder en jonrones; Yankees estiran liderato al vencer 5-2 a Medias Rojas

El jardinero central de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge (derecha) celebra junto a Juan Soto (frontal) y Jasson Domínguez (89) luego del juego de béisbol ante los Medias Rojas de Boston, el domingo 15 de septiembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.