Judge batea para doble play clave y Rojos superan 3-2 a Yankees

Anthony Volpe (11), de los Yankees de Nueva York, es retirado en la primera base mientras Noelvi Marte, de los Rojos de Cincinnati, atrapa la pelota durante la novena entrada del juego de béisbol el miércoles 3 de julio de 2024 en Nueva York. Los Rojos ganaron 3-2. (Foto AP/Frank Franklin II) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.