Juan Soto batea 2 de los 5 jonrones de los Yankees en paliza 9-1 sobre Rays

Juan Soto, derecha, de los Yankees de Nueva York, celebra con el coach de tercera base Luis Rojas después de batear cuadrangular de tres carreras durante la octava entrada del juego de béisbol en contra de los Rays de Tampa Bay, el lunes 22 de julio de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.