José Ramírez despertó del bajón con un jonrón para levantar a los Guardianes ante los Angelinos, 4-1

El dominicano de los Guardianes de Cleveland José Ramírez observa su cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Angelinos de Los Ángeles Griffin Canning, ante la mirada del receptor Matt Thaiss, durante la sexta entrada del juego de béisbol en Cleveland, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Phil Long) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.