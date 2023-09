Jordan Love comanda reacción de Packers para vencer 18-17 a Saints que pierden a Derek Carr

Jordan Love (10), quarterback de los Packers de Green Bay, esquiva una tackleada del linebacker de los Saints de Nueva Orleans, Demario Davis (56), en una jugada que terminó en acarreo de touchdown en la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 24 de septiembre de 2023, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.