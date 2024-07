Jonrón y doble de Jake Burger aporta en la victoria de Marlins 6-4 sobre los Mets

Jake Burger (36), de los Marlins de Miami, es felicitado por su compañero Jesús Sánchez después de que Burger anotara con sencillo de Josh Bell durante la tercera entrada del juego de béisbol en contra de los Mets de Nueva York, el viernes 19 de julio de 2024, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved