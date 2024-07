Jonrón de Rhys Hoskins da la ventaja en el 8vo y los Cerveceros superan 8-7 a los Mellizos

El venezolano Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee recorre las bases y celebra su cuadrangular solitario ante los Mellizos de Minnesota en el séptimo capítulo del juego de béisbol, el domingo 21 de julio de 2024, en Mineápolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.