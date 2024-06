Jonrón de dos carreras de Ward respalda a Canning y ayuda a Angelinos a derrotar 5-1 a Atléticos

Taylor Ward (3), de los Angelinos de Los Ángeles, batea cuadrangular mientras el receptor de los Atléticos de Oakland, Shea Langeliers, observa durante la primera entradad el juego de béisbol del lunes 24 de junio de 2024, en Anaheim California. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved