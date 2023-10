Jonrón de dos carreras de Seager y con gran defensiva, los Rangers ganan 3-1 a D-Backs en el Juego 3

Corey Seager, centro, de los Rangers de Texas, batea un cuadrangular de dos carreras frente al abridor de los Diamondbacks de Arizona, Brandon Pfaadt (32), durante la tercera entrada del Juego 3 de la Serie Mundial, el lunes 30 de octubre de 2023, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.