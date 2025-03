Jonrón de dos carreras de Chapman y cuadrangular de Ramos ayudan a Gigantes a vencer 6-3 a Rojos

Matt Chapman (26), de los Gigantes de San Francisco, celebra después de batear un cuadrangular de dos carreras con Wilmer Flores, segundo desde la derecha, durante la sexta entrada del juego de béisbol de las mayores frente a los Rojos de Cincinnati, el domingo 30 de marzo de 2025, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved