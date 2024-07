Jonrón de 2 carreras de Myers en la 7ma lleva a Marlins a vencer a Medias Blancas

El campocorto de los Marlins de Miami, Vidal Bruján (17), y el jardinero central Jazz Chisholm Jr., a la derecha, celebran al final de un juego contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 6 de julio de 2024, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.