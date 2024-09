Jonny De Luca jonronea y Rays vencen 2-0 a Orioles

Jonny DeLuca (izquierda) de los Rays de Tampa Bay celebra frente al receptor de los Orioles de Baltimore, Adley Rutschman (derecha), luego de conectar un jonrón de dos carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol el domingo 8 de septiembre de 2024, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.