Jokic y Murray guían a Denver hacia triunfo sobre Memphis, 108-104

El pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic (15) mira a quien pasar el balón mientras es defendido por el alero de los Grizzlies de Memphis Xavier Tillman Sr. (2) durante la 2da mitad del juego de NBA, en Memphis, Tennessee, el viernes 27 de octubre de 2023. (AP Foto/Brandon Dill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved