J.K. Dobbins corre para 135 yardas y los Chargers derrotan 22-10 a Raiders en el debut de Harbaugh

J.K. Dobbins, derecha, running back de los Chargers de Los Ángeles, es alzanzado por el safety Marcus Epps, izquierda, y el cornerback Nate Hobbs, de los Raiders de Las Vegas, durante la segunda mitad del juego de la NFL del domingo 8 de septiembre de 2024, en Inglewood, California. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved