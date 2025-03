Jiménez rescata a la selección de México que sigue padeciendo con su funcionamiento colectivo

El delantero mexicano Raúl Jiménez celebra tras anotar ante Canadá por la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF el jueves 20 de marzo del 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Raúl Jiménez, de México, reacciona tras anotar en un partido ante Canadá por la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF el jueves 20 de marzo del 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El portero de México, Luis Malagón, centro, controla una pelota en un partido ante Canadá por la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF el jueves 20 de marzo del 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved