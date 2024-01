Jets buscan una segunda oportunidad tras una campaña perdida por la lesión de Aaron Rodgers

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El corredor de los Jets de Nueva York Breece Hall empuja al safety de los Patriots de Nueva Inglaterra Kyle Dugger en el encuentro del domingo 7 de enero del 2024. (AP Foto/Steven Senne)

El quarterback de los Jets de Nueva York Aaron Rodgers habla en conferencia de prensa en las instalaciones del equipo el lunes 8 de enero del 2024. (AP Foto/Dennis Waszak Jr.)

El dueño Woody Johnson trató la temporada como una segunda oportunidad y decidió no despedir al entrenador Robert Saleh y al gerente general Joe Douglas.

“Los últimos dos años, que el equipo se definiera por no poder lidiar con la adversidad, es difícil”, admitió el dueño. “Eso recae en mí”.

Rodgers era visto como la pieza que faltaba a la organización para volver a hacerse respetar y regresar a los playoffs.

Ahora junto a Saleh y Douglas tendrá una oportunidad de recompensar la paciencia de Johnson la próxima campaña.

“Obviamente todos vamos a estar en la mira el próximo año”, admitió Rodgers. “Va a ser un año importante para nosotros y lo amo”.

FUENTE: Associated Press