Jenni Hermoso asegura que recibió amenazas tras el beso sin su consentimiento de Rubiales

“He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. í”, indicó. “He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca"

“También el tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño.”, comentó. "Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol. No he perdido la ilusión”.