Jen Pawol, primera mujer en actuar como umpire en juego de pretemporada desde 2007

La umpire Jen Pawol toma su posición en la tercera base durante el juego de béisbol de entrenamiento de primavera entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston el sábado 24 de febrero de 2024, en West Palm Beach, Florida. Pawol dio un gran paso para romper la barrera de género para los árbitros de las Grandes Ligas cuando se convirtió en la primera mujer en 17 años en trabajar en un juego de entrenamiento de primavera de las Grandes Ligas el sábado por la noche. (AP Foto/Jeff Roberson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.