Jeffers y Ryan lideran a Mellizos a derrotar 9-3 a Angelinos

Max Kepler, derecha, de los Mellizos de Minnesota, celebra con el coach de tercera base Tommy Watkins después de batear jonrón de dos carreras en contra de los Angelinos de Los Ángeles, durante la séptima entrada del juego de béisbol el domingo 24 de septiembre de 2023, en Minneapolis. (AP Foto/Craig Lassig) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved