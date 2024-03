J.D. Davis queda en libertad por los Gigantes después de vencer al equipo en el arbitraje

J.D. Davis, de los Gigantes de San Francisco, rodean las bases después de batear un jonrón de tres carreras en contra del abridor de los Rangers de Texas, Adrian Sampson, al fondo, durante la segunda entrada del juego de béisbol del viernes 1 de marzo de 2024, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved