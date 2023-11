Jaylen Brown encesta 30 puntos en paliza de Celtics a Bulls para avanzar en torneo In-Season

Jaylen Brown (7), de los Celtics de Boston, se alista a tomar un disparo con la marca encima de Dalen Terry (25), de los Bulls de Chicago, en la segunda mitad del juego de baloncesto en el torneo In-Season de la NBA, el martes 28 de noviembre de 2023, en Boston. (AP Foto/Steven Senne) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved