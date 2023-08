James Harden tilda de mentiroso al presidente de los 76ers

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El base James Harden de los 76ers de Filadelfia durante un partido de los playoffs contra los Nets de Brooklyn, el lunes 17 de abril de 2023, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los Sixers informaron el fin de semana al agente del base, Mike Silverman, que Morey no pudo encontrar un acuerdo satisfactorio y que la franquicia no desea transferirle a menos que se consiga un paquete de jugadores que apuntale las opciones del equipo de aspirar a un campeonato, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a a que las negociaciones no se han hecho públicas.