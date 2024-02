Jamal Murray y Nikola Jokic guían a los Nuggets ante unos mermados Kings, 117-96

El pívot de los Nuggets de Denver Nikola Jokic (derecha) conduce para rebasar al ala-pívot de los Kings de Sacramento Domantas Sabonis, durante la 2da mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de febrero de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.