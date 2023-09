Jaime Lozano inicia su camino con México hacia el Mundial del 2026

Lukas MacNaughton, derecha, defensa de Nashville SC, desvía con la cabeza un centro que buscaba al delantero del América Julián Quiñones, centro, en el segundo tiempo del partido de fútbol de la Leagues Cup, el martes 8 de agosto de 2023, en Nashville, Tennessee. Quiñones entrenará cuatro días con la selección mexicana de fútbol, al ser considerado por Jimmy Lozano. (AP Foto/George Walker IV) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved