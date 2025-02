Ja Morant ayuda a Grizzlies a superar 151-148 a Suns en tiempo extra

El escolta de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, reacciona después de anotar la canasta del empate para forzar el tiempo extra en la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Suns de Phoenix, el martes 25 de febrero de 2025, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved