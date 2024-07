Ingrit Valencia se reconstruye en los Juegos Olímpicos luego de perder su casa en Colombia

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Ingrit Valencia festeja luego de vencer a la mongolesa Yesugen Oyuntsetseg en el peso mosca de los Juegos Olímpicos del 2024, el 28 de julio de 2024, en París, Francia. (AP Foto/John Locher)

“Hay muchas cosas en la vida que no son fáciles de superar, pero tienes la decisión de quedarte a vivir en el pasado sufriendo o seguir con tu vida y yo preferí eso”, dijo Valencia a The Associated Press. “Todo mundo tiene problemas, yo ya quise pasar la página e intento no recordar lo que me pasó”.