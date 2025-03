Infielder de Medias Blancas Meidroth se retira por calambres en las pantorrillas

Chase Meidroth, de los Medias Blancas de Chicago, observa después de conectar un doble productor mientras el segunda base de los Marineros de Seattle, Dylan Moore, hace un gesto hacia los jardines durante la quinta entrada de un juego de béisbol de entrenamiento de primavera, el sábado 1 de marzo de 2025, en Peoria, Arizona (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.