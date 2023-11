Improductividad ofensiva, el mal principal de los Jets a media campaña

“Cuando juegas en este nivel y estás del lado ofensivo, yo diría que hay algo malo si no estás enojado”, reconoció el receptor Garrett Wilson, luego de la derrota por 2-76 sufrida el lunes ante los Chargers de San Diego. “El estándar que espero de mí y de los equipos en que he tenido la oportunidad de estar indica que esto es decepcionante, y ello definitivamente golpea tu psique un poco. Pero no es algo que no podamos manejar”.