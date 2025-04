Hunter Brown brilla mientras los Astros blanquean 7-0 a Azulejos

El abridor de los Astros de Houston, Hunter Brown, reacciona después de un doble play que le puso fin a la parte alta de la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Azulejos de Toronto, el lunes 21 de abril de 2025, en Houston. (AP Foto/Eric Christian Smith) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.