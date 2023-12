Hornets se imponen 119-116 a Raptors comandados por 24 puntos de Gordon Hayward

P.J. Washington (25), de los Hornets de Charlotte, se alista para encestar ante la marca defensiva de Precious Achiuwa, de los Raptors de Toronto, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 8 de diciembre de 2023, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Chris Carlson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved