Honduras le repite dosis de 2-0 a México y coquetea con semifinales de la Liga de Naciones

El delantero mexicano Raúl Jiménez, centro, y los hondureños Denil Maldonado, izquierda, y Edwin Rodríguez pelean por la pelota durante el partido por la Liga de Naciones de la Concacaf en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras, el viernes 15 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El mexicano Jesús Angulo, abajo, y el hondureño Edwin Rodríguez disputan una pelota en el partido por la Liga de Naciones de la Concacaf en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras, el viernes 15 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El hondureño Luis Palma celebra su segunda anotación ante México por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras, el viernes 15 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved