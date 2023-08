Hombres y mujeres jugarán con la misma pelota en el US Open

“Si la WTA quiere cambiar la pelota, no hay problema”, les dijo Allaster. “Wilson puede hacerlo, y no tiene un costo adicional, y la única condición que le dimos a la WTA fue que nos hicieran saber el tipo de pelota para jugar en 2023 al final del US Open 2022. Se necesita ese periodo de tiempo para que Wilson pueda fabricar la pelota que usamos en el US Open”.