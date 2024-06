Holanda llama Maatsen para suplir al lesionado De Jong en la Euro

En foto del primero de junio del 2024, Federico Valverde del Real Madrid pelea por el balón con Ian Maatsen del Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones en Wembley. El martes 11 de junio del 2024, nombran a Maatsen a la selección holandesa en reemplazo del lesionado Frenkie de Jong para la Euro. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved