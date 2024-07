Hogan Harris y tres relevistas de Atléticos se combinan para blanquear 4-0 a Astros

El jardinero izquierdo de los Atléticos de Oakland, Miguel Andújar, de izquierda a derecha, celebra con el jardinero central JJ Bleday y el jardinero derecho Lawrence Butler después de que los Atléticos derrotaron a los Astros de Houston en Oakland, California, el lunes 22 de julio de 2024. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved