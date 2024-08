H.E.R. cantará en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París

ARCHIVO - H.E.R. actúa en el New Orleans Jazz & Heritage Festival 2023 el 6 de mayo de 2023. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo) 2023 Invision

En el mismo año, se llevó a casa el Premio de la Academia a mejor canción original por la conmovedora “Fight for You” de la banda sonora de “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro") en los Oscar. H.E.R. coescribió ambas canciones. La cantante colaboró igualmente en la música y el elenco de voces de la serie animada de Netflix “We the People”, que le valió un premio en los Emmy Infantil y Familiar.