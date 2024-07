Heim jonronea y Heaney tiene sólida salida en triunfo de Rangers 3-2 sobre Orioles

Jonah Heim, izquierda, de los Rangers de Texas, es felicitado por el coach de tercera base Tony Beasley (27) mientras se enfila al plato con su cuadrangular de tres carreras en el que también anotaron Wyatt Langford y Nathaniel Lowe durante la cuarta entrada del juego de béisbol en contra de los Orioles de Baltimore, el domingo 21 de julio de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jeffrey McWhorter) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved