Hawks dejan atrás mala racha con victoria por 110-93 sobre Clippers

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, se alista para encestar superando el brinco de Kawhi Leonard (2) y por delante de Paul George (13), de los Clippers de Los Ángeles, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, en Los Ángeles, el domingo 17 de marzo de 2024. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved