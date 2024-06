Hawks abrirán el draft de la NBA, pero este año es un misterio quien será la primera selección

Zaccharie Risacher, de Bourg-en-Bresse, lanza un tiro libre durante un partido contra Limoges, el 31 de octubre de 2023. Nuevos nombres pronto adornarán las réplicas de camisetas de la NBA de los jóvenes franceses. Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr y Tidjane Salaün se encuentran entre las primeras selecciones del draft de la NBA, donde se espera una segunda selección consecutiva del número 1 francés después de Victor Wembanyama el año pasado. (AP Foto, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.