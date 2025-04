Harper y Schwarber disparan jonrones y Filis vencen 7-2 a Marlins

Bryce Harper (3), de los Filis de Filadelfia, batea un cuadrangular de dos carreras frente al abridor de los Marlins de Miami, Sandy Alcantara, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el viernes 18 de abril de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.