Harper dispara jonrón, Wheeler poncha a 11 y los Filis barren en serie de 4 juegos a Gigantes

Bryce Harper, centro, de los Filis de Filadelfia, celebra con J.T. Realmuto, izquierda, y Kyle Schwarber después de disparar cuadrangular de tres carreras frente al debutante de los Gigantes de San Francisco Mason Black durante la quinta entrada del juego de béisbol, el lunes 6 de mayo de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.