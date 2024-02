Harbaugh, que recién regresó a la NFL, aún lamenta su derrota del Super Bowl con los 49ers

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jim Harbaugh habla en conferencia de prensa durante su presentación como nuevo entrenador de los Chargers de Los Ángeles en Inglewood, California el 1 de febrero del 2024. (AP Foto/Ashley Landis)

“Posiblemente no pasa un solo día en el que no piense en ese partido y lo que podría haber ocurrido al final, a (7) yardas de llegar a la zona de anotación", le dijo Harbaugh a The Associated Press el viernes. “Sales del campo y dices, habrán otros días. Luego empiezas a pensar que podría ser el único día. Sólo quería otra oportunidad. Mi hermano, mi mejor amigo, lo amo, estoy orgulloso de él. Se lo ganó y lo merecía igual que su equipo... Cuando digo que me motiva todos los días, realmente es todos los días”.