Hamlin pasa el corte de los Bills; fue incluido en la plantilla de 53 jugadores

ARCHIVO - En foto del domingo 20 de agosto del 2023, Damar Hamlin disputa un encuentro de pretemporada con los Bills de Búfalo ante los Steelers de Pittsburgh. El martes 29 de agosto del 2023, Hamlin fue incluido en la plantilla de 53 jugadores de Búfalo. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved