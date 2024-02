Halep se presentará en el TAS al inicio de su apelación a la suspensión de 4 años por dopaje

ARCHIVO - Foto del 29 de agosto del 2022, la rumana Simona Halep en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante la ucraniana Daria Snigur. El martes 6 de febrero del 2024, Halep anuncia que se presentará a su audiencia ante el TAS el miércoles para apelar su suspensión por dopaje. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.