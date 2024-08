Haason Reddick solicita canje de los Jets después de campamento, dice una fuente de AP

ARCHIVO - Haason Reddick, entonces jugador de los Eagles de Filadelfia, abandona el campo en el medio tiempo el domingo 31 de diciembre de 2023, en Filadelfia. Una persona con conocimiento de la situación señaló que el ala defensiva de los Jets de Nueva York, Haason Reddick, no planea reportarse al campamento de entrenamiento con el resto de sus compañeros de equipo mientras busca un nuevo contrato. Reddick fue adquirido de Filadelfia durante la temporada baja y está programado para ganar $14.25 millones en salario base en el último año de su contrato. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved