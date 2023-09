Guatemala rescata empate 1-1 ante Panamá en segunda fecha de Liga de Naciones de la CONCACAF

Eric Davis de Panamá, tercero desde la izquierda, celebra al anotar el primer gol de su equipo desde el punto de penal contra Guatemala durante un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el estadio Doroteo Guamuch en la Ciudad de Guatemala, el domingo 10 de septiembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo) ' Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved