Guardianes superan 6-5 a Azulejos con cuadrangulares de Steven Kwan y Josh Naylor

Josh Naylor, derecha, de los Guardianes de Cleveland, observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular solitario frente al relevista de los Azulejos de Toronto, Brendon Little, durante la cuarta entrada del juego de béisbol, el domingo 23 de junio de 2024, en Cleveland. (AP Foto/Phil Long) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.